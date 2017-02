Roma, auto cade giù dalla tangenziale e finisce in deposito Atac: conducente gravemente ferito

Verso le 8 di stamattina un’auto è caduta giù dalla tangenziale a Roma finendo nel deposito dei bus dell’Atac di via Portonaccio. Lo si è appreso dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

ROMA, AUTO CADUTA DALLA TANGENZIALE: VOLO DI 15 METRI IN RIMESSA ATAC

Il conducente dell’auto caduta è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. A quanto pare (come raccontato da Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera Roma) il 31enne alla guida della vettura, un’utilitaria, ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, sfondandolo. L’auto è poi precipitata per circa 15 metri finendo nella rimessa Atac sottostante.

ROMA, AUTO CADUTA DALLA TANGENZIALE: CONDUCENTE GRAVEMENTE FERITO

Il 31enne, rimasto gravemente ferito, si trova in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. L’incidente ha ovviamente causato grandi disagi alla circolazione. Sulla tangenziale in direzione San Giovanni ci sono dei rallentamenti per la chiusura della carreggiata.

Ecco un’immagine dall’alto (da Google Maps) del deposito Atac di via Portonaccio a Roma, vicino alla tangenziale:

(Immagine da Google Maps)