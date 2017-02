Sono stati 10 milioni 367mila, pari al 46,6% di share, i telespettatori che hanno seguito la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Nel 2016 la media della seconda serata era stata di 10 milioni 748mila spettatori pari al 49,91% di share.

ASCOLTI SANREMO 2017, BENE ANCHE LA SECONDA SERATA

Nel dettaglio, la media degli ascolti della seconda serata di Sanremo, mentre sconta un calo rispetto all’edizione 2016 (quando il Festival centrò un risultato da record) , migliora quella dell’edizione 2015, la prima condotta da Conti (quando gli spettatori furono 10 milioni 91mila e lo share del 41,67%). Dal 2005 ad oggi aveva fatto meglio, in valori assoluti soltanto Sanremo 2013, condotto da Fabio Fazio, quando la seconda serata raccolse una media di 11 milioni 330mila spettatori pari al 42,89% di share.

Nel dettaglio, la prima parte della seconda serata di Sanremo 2017 (dalle 21,19 alle 23,57) è stata seguita da 11 milioni 708mila spettatori (pari al 46,04% di share), la seconda parte invece da 5 milioni 826mila (pari al 50,61% di share). La prima parte della seconda serata del Festival 2016 targato Conti aveva ottenuto 12 milioni 390mila spettatori (49,19%), la seconda parte 6 milioni 367mila (54,03%).

ASCOLTI SANREMO 2017, LA PRIMA SERATA DA RECORD

I dati sugli ascolti della seconda serata di Sanremo 2017 arrivano 24 ore le cifre estremamente positive sull’audience della prima serata di martedì 7 febbraio. Il primo appuntamento del terzo Festival condotto da Carlo Conti ha raccolto in media 11 milioni 374mila spettatori con il 50,4% di share. Nel 2016 la media della prima serata di Sanremo (sempre diretto da Conti) era stata di 11 milioni 134 mila spettatori, pari al 49,48% di share.

I dati di ascolto della prima serata sono i migliori registrati negli ultimi 12 anni. Per trovare un risultato più alto al debutto del Festival bisogna risalire infatti al Festival 2005, condotto da Paolo Bonolis e Antonella Clerici, quando la prima serata fece segnare in media il 54,10%. I picchi di ascolto all’esordio di martedì sono stati raggiunti alle 21.40, mentre Raoul Bova presentava Elodie (in quel momento gli spettatori erano 16 milioni 131mila) e durante l’omaggio ai soccorritori della valanga di Rigopiano (16 milioni 113mila spettatori, secondo dato della serata).

(Foto di copertina: ANSA / ETTORE FERRARI)