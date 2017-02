Leonardo Lamacchia con “Ciò che resta” si esibisce nella categoria giovani di Sanremo 2017. Ecco il testo della canzone. Il ragazzo canterà per la prima volta nella seconda serata del Festival.

Sanremo 2017 | Ciò che resta | Leonardo Lamacchia | Testo | Video

C’è solo un posto

se ti va puoi salire

facciamo un giro

non so bene dove

Hai lasciato

le tue scarpe colorate

nell’ingresso

sono accanto alle mie scuse

Sì, hai capito bene

ho detto scuse

a volte non mi suona

facile

Sì, hai capito bene

ho detto scusa

perché sai

ho imparato da te

A vivere ogni istante

come viene

cadere e poi rialzarsi

e ripartire

E ridere

ogni volta

come fosse l’ultimo sorriso

che rimane

Come una canzone

che al mattino

esplode forte nella testa

sei tutto ciò che di più bello resta

sei tutto ciò che di più bello resta

sei tutto ciò che qui mi basta

Così, così, così

che veloce passa un altro mese

grazie mille per le idee confuse

questa volta non ti sei portata via

Sì, hai capito bene

ho detto grazie

perché mi piace

l’ho imparato da te

A vivere ogni istante

come viene

cadere e poi rialzarsi

e ripartire

E ridere

ogni volta

come fosse l’ultimo sorriso

che rimane