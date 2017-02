Sanremo 2017: seconda serata del Festival. In scaletta per l’8 febbraio ci sono i primi quattro giovani in gara. E si esibiranno diversi big. Prima spazio ai grandi poi, dopo il mago Hiroki Hara, si esibiranno le novità. Dopo la prima serata attesa altissima per gli ospiti: da Giorgia a Robbie Williams, Da Keanu Reeves a Francesco Totti. Ma ora vediamo nel dettaglio l’ordine di uscita degli artisti.

SANREMO 2017 SECONDA SERATA SCALETTA 8 FEBBRAIO 2017: CATEGORIA GIOVANI

Ecco i primi quattro giovani pronti a esibirsi. Si tratta di:

Leonardo Lamacchia – “Ciò che resta”

Braschi – “Nel mare ci sono i coccodrilli”

Francesco Guasti – “Universo”

Marianne Mirage – “Le canzoni fanno male”

SANREMO 2017 SECONDA SERATA SCALETTA 8 FEBBRAIO 2017: I BIG SUL PALCO

Ecco i cantanti big che si esibiranno man mano nella serata:

Bianca Atzei - “Ora esisti solo tu”

Marco Masini – “Spostato di un secondo”

Nesli e Alice Paba – “Do retta a te”

Sergio Sylvestre – “Con te”

Gigi D’Alessio – “La prima stella”

Michele Bravi – “Il diario degli errori”

Paola Turci – “Fatti bella per te”

Francesco Gabbani – “Occidentali’s karma”

Michele Zarrillo – “Mani nelle mani”

Chiara – “Nessun posto è a casa mia”

Raige e Giulia Luzi -”Togliamoci la voglia”

Dopodiché si esibirà il mago Hiroki Hara e inizierà la gara dei giovani.

SANREMO 2017 SECONDA SERATA SCALETTA OSPITI 8 FEBBRAIO 2017

Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2017, gli ospiti sono molto, molto interessanti. Si va dalla cantante italiana Giorgia a Robbie Williams. Si esibiranno i Biffy Clyro (alternative rock scozzese) e sul palco dell’Ariston ci sarà anche Keanu Reeves. Per i comici spazio a Enrico Brigano, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli. Attesa la partecipazione del capitano della As Roma Francesco Totti. Oltre al mago Hiroki Hara ospite Sveva Alviti protagonista della fiction Rai “Dalida” e l’impiegato “modello” Salvatore Nicotra.

SANREMO 2017 SECONDA SERATA VESTITI

In attesa di scoprire come si vestirà la conduttrice Maria De Filippi vi rimandiamo agli abiti indossati la prima sera al Festival di Sanremo.