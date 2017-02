Con te è la canzione di Sergio Sylvestre presentata al Festival di Sanremo 2017.

SANREMO 2017| Con te | TESTO

Così vai via, non lo so se è colpa mia, non c’è poesia

C’è uno spazio vuoto dentro, è casa mia

Solitudine, una malattia che è mia, mia, mia

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

In questo disastro che chiamo il mio mondo

Mentre affondo io penso a te

Che sei per me leggerezza e pagine di noi

Che strappai con le mani, con le mani

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

Ma non importa quello che sento

Resta per me, dentro me

E da questo disastro a pezzi ritorno

E tu non lo sai

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te il mio mondo, il mio mondo

Con te ho nascosto quasi tutto di me

Così vai via, ma eri mia, mia, mia

