Sanremo 2017 | Mani nelle mani | Michele Zarrillo | VIDEO

Michele Zarrillo torna a Sanremo 2017 con la canzone Mani nelle mani.

SANREMO 2017| Mani nelle mani | TESTO

E poi passano così…, te ne accorgi quando sono andati via,

E ti lasciano aggrappato ad una scia di ricordi, di ricordi…

Quanti sono i giorni belli di un amore,

Quelli che non te li puoi dimenticare,

E nascondi dentro al cuore,

E quando stai male, li vai a spolverare…

Mani nelle mani, vedo due ragazzi ingenui,

Dentro un mondo di canzoni e di poesia,

Domani, noi domani…, ma stanotte tu rimani,

Non mi chiedere di farti andare via

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto,

Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei giorni

A quel viaggio che dormimmo in un fienile,

Ad un valzer da ubriachi in riva al mare…,

A una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno,

Tutto intorno…

Dove vanno i giorni belli di un amore,

Quei momenti che non puoi più cancellare,

Si addormentano nel cuore, e quando fa buio

Li vai a accarezzare…

Ancora in cerca di canzoni e di poesia,

Domani è già domani, adesso dimmi se rimani

O sei convinta di volere andare via…

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto…

Mani nelle mani… le tue mani… le tue mani tra le mie…

Tu sei passione e tormento, tu sei il mio giuramento…,

Vorrei che fossimo eterni, e con te, tornare a quei giorni

(foto ANSA/CLAUDIO ONORATI/DRN /DIB)