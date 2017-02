Sanremo 2017 | Il cielo non mi basta | Lodovica Comello | VIDEO

Il cielo non mi basta è la canzona con cui Lodovica Comello appare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2017.

SANREMO 2017| Il cielo non mi basta | TESTO

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Giusto il tempo di farci male e andare via di schiena

Ci nasconderemo al buio per non farci prendere

Dalle luci del mondo, dal rumore sordo delle macchine

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

Respiriamo insieme questa luna piccola che muore

Ci nasconderemo bene, proveremo a vivere

Anche solo un momento, come se non esistessero le regole

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

(foto Lodovica Comello Facebook profilo ufficiale)