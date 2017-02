Sanremo 2017 | Fa talmente male |Giusy Ferreri | VIDEO

La voce di “A Novembre” torna sul palco dell’Ariston con il brano “Fa talmente male”. Giusy Ferreri gareggia per i big.

SANREMO 2017| Fa talmente male | TESTO

Se fuori piove

È l’illusione che qualcosa ancora si muove

I sintomi dell’amore sono altrove

Ci siamo fatti trasportare

Dall’odore di sensazioni nuove

Incapaci di dissolvere nell’aria le speranze,

In assenza di risposte formulo domande.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

E fuori piove

Un sentimento ha smosso tutto

Non c’è niente che

A questo punto devi farti

Perdonare perché non c’è più

Nulla che mi devi

Amore, hai colpe da espiare

Impossibile per me restare ad osservare

Troppe le complicazioni da considerare.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Per me

Per me

Per me

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male

Per me

In copertina foto ANSA/CLAUDIO ONORATI