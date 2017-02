Il consigliere leghista beccato con tre etti di cocaina in compagnia di un albanese

Un consigliere leghista, noto a Mattarello, è stato arrestato dopo esser stato beccato con tre etti di cocaina nascosti nell’auto mentre si trovava in compagnia di un albanese, in Italia senza fissa dimora.

La notizia, diventata virale sui social, è riportata su L’Adige.

La cocaina era avvolta in involucri coperti da talco al profumo di mentolo, nascosta dietro il vano portaoggetti dell’auto. Temendo il fiuto dei cani antidroga, i «corrieri» hanno tentato questo escamotage per nascondere l’odore persistente della sostanza.

Non hanno però tenuto conto dell’occhio esperto dei carabinieri: è così che da un controllo del territorio è scattato l’arresto di due uomini, con il sequestro di 330 grammi di stupefacente puro all’80% che sulla piazza, dunque dopo «il taglio», avrebbe potuto vale dai 60 ai 70mila euro.

Il fatto risale a sabato scorso, ma è stato reso noto dai carabinieri solo ieri. L’agitazione dei due ha fatto immediatamente insospettire gli uomini dell’arma. Non sono serviti i cani per individuare la droga. Le confezioni erano nascoste nel vano del cruscotto. Nell’interrogatorio di convalida, davanti al giudice Francesco Forlenza, entrambi i fermati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

(foto Pixabay)