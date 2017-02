Virginia Raggi, l’interrogatorio sulla nomina del fratello di Raffaele Marra

È cominciato poco prima delle 14 l’interrogatorio di Virginia Raggi ed è finito intorno alle 22. La sindaca di Roma risulta indagata per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico nell’inchiesta sulla nomina a capo del dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Comune (e fedelissimo della prima cittadina) Raffaele Marra (a dicembre arrestato per corruzione). Una deposizione fiume, davanti ai pm, alla quale con molta probabilità non seguirà nessun post pubblico sui social data la febbrile giornata per i risvolti nelle altre nomine in Campidoglio.

INTERROGATORIO VIRGINIA RAGGI, SINDACA DI ROMA DAI PM

All’interrogatorio di Virginia Raggi prendono parte il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall’Olio. I due magistrati hanno lasciato il palazzo di giustizia di Piazzale Clodio verso le 13. La sindaca è assistita dall’avvocato Alessandro Mancori. L’interrogatorio si tiene in una struttura esterna alla Procura di Roma. I magistrati hanno infatti deciso di tenere il profilo più basso possibile, evitando l’assalto di operatori e giornalisti. Si parla, tra gli altri, del bunker di via Triboniano, dove ci sono uffici della procura di Roma utilizzati fin dai tempi dell’emergenza terrorismo e delle maxi indagini come quella sulla strage di Ustica.

Al centro del colloquio tra magistrati e Virginia Raggi ci sono ovviamente le presunte irregolarità nella nomina di Renato Marra a capo della Direzione Turismo del Campidoglio. Prima dell’interrogatorio il difensore della sindaca non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto si è appreso viene attesa dalla prima cittadina una comunicazione pubblica, su Facebook, al termine dell’incontro con i magistrati.

INTERROGATORIO VIRGINIA RAGGI, SPUNTA UNA POLIZZA DA 30MILA EURO

Stando a quanto riportato da L’Espresso e Il Fatto Quotidiano a interrogatorio in corso alla sindaca Virginia Raggi i magistrati avrebbero chiesto anche di una polizza sulla vita da 30mila euro di cui la sindaca sarebbe beneficiaria, stipulata da Salvatore Romeo (ex capo della segreteria politica della prima cittadina dimessosi dopo l’arresto dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra). «I giornali hanno bisogno di vendere e mettono tutto insieme, noi pero’ continuiamo a lavorare per la città perché ci hanno eletto per questo», è stato un primo commento del capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara.

INTERROGATORIO VIRGINIA RAGGI, DI COSA È ACCUSATA LA SINDACA DI ROMA

Ma di cosa è accusata Virginia Raggi nel dettaglio? L’indagine sulla sindaca è scaturita dall’acquisizione da parte della procura di Roma del parere con cui l’Autorita Nazionale anticorruzione (presieduta da Raffaele Cantone) aveva evidenziato un conflitto di interessi nella stessa nomina. Nella stessa indagine viene contestato l’abuso d’ufficio anche a Raffaele Marra. L’accusa di abuso d’ufficio per la sindaca e per l’ex capo del personale del Campidoglio deriva dall’aver scelto Renato Marra per il ruolo dirigenziale senza una adeguata comparazione dei curricula di altre persone e per non aver impedito a Raffaele Marra di partecipare alle procedure di nomina del fratello (circostanza che è costata all’ex capo del personale la stessa accusa di abuso d’ufficio). Inoltre Virginia Raggi deve rispondere di falso perché avrebbe detto al responsabile anticorruzione del Campidoglio, Mariarosa Turchi, di aver agito in assoluta autonomia.

INTERROGATORIO VIRGINIA RAGGI, ANNUNCIO DELL’INDAGINE VIA FACEBOOK

Era stata proprio la sindaca Virginia Raggi a dare notizia delle accuse a suo carico. «Oggi – ha scritto martedì 24 gennaio in un post su Facebook – mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell’ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come è noto, è già stata revocata. Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle». Secondo fonti giudiziarie l’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta dopo Natale.