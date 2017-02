Annullare un messaggio whatsapp inviato per sbaglio: ora si può

La nuova funzione, attualmente in fase beta, farà parte della versione di Whatsapp 2.17.1.869. Un aggiornamento importante per tantissimi utenti che per errore o semplice ripensamento hanno inviato un messaggio sbagliato al destinatario.

Revoke: annullare un messaggio whatsapp inviato per sbaglio

Si chiama Revoke, la funzione studiata appositamente per eliminare un messaggio appena inviato sia sul dispositivo del mittente che su quello del destinatario.

Il funzionamento sarà molto semplice: basterà selezionare il messaggio appena inviato e troverete tra le opzioni quella che consente di annullare l’invio. In alternativa sarà possibile anche ri-editare il testo, modificando quanto avete già scritto.

Finora l’app di messaggistica istantanea acquistata da Mark Zuckemberg permetteva solamente di eliminare il messaggio sul dispositivo del mittente e sul dispositivo del destinatario una volta letto e ricevuto, o di eliminarne l’intera conversazione.

La nuova funzione, ancora in fase di test, porta con sé però già una problematica: il messaggio sarà comunque notificato al destinatario, seppur poi non visibile nella chat. Un bug che probabilmente verrà risolto nelle versioni successive dell’app.

Alcuni rumors dicono che la funzione revoke sarà presto disponibile anche per la chat di Facebook, messenger, una funzione che vi ricordiamo è già presente anche sull’app di messaggistica istantanea Telegram.