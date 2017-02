Andrea Marcaccini, concorrente dell’Isola dei famosi 2017 rischia la squalifica. Su “Chi” la sua ex fidanzata Daniela De Jesus racconta di aver denunciato il naufrago per sequestro di persona, stalking e violenza. Parole che mettono in serio pericolo la partecipazione del ragazzo al reality. Riporta Bitchyf:

Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini, per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito.

ANDREA MARCACCINI DENUNCIATO DALLA EX: RISCHIA IL REALITY?

Ieri, a fine puntata, Alessia Marcuzzi ha sollevato la questione, precisando: «Non ne sapevamo nulla, cercheremo di capirne di più e decideremo come comportarci».

(foto via Instagram @andreamarcaccini)