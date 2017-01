Canada, sparatoria nella moschea di Quebec City: 6 morti e 8 feriti. S’indaga per terrorismo

09.44. Sparatoria moschea Canada, Gentiloni: «Vicini alla comunità musulmana». «Il governo italiano è vicino alle vittime, ai familiari e alla comunità musulmana canadese oltre che al governo e al presidente Trudeau. È un modo anche per confermare il nostro atteggiamento di vicinanza e solidarietà alla stragrande maggioranza cittadini di fede islamica che vivono nei nostri Paesi e città e che rifiutano il terrorismo fondamentalista e anzi ne sono spesso vittime e bersagli». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante l’incontro con il presidente del Parlamento Ue Tajani.

09.40. Sparatoria moschea Canada, Mogherini: «Ue vicina ai canadesi». «L’Unione europea è con il #Canada e con tutti i canadesi in questo triste giorno», è il messaggio pubblicato su Twitter dall’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue Federica Mogherini (che ha anche retwittato anche il messaggio del premier canadese Justin Trudeau).

09.38. Sparatoria moschea Canada, presidente provincia: «Solidarietà ai musulmani». Solidarietà «ai cittadini del Quebec di religione musulmana» e condanna della «violenza barbara» sono state espresse su Twitter dal premier della provincia canadese del Quebec, Philippe Couillard. «Il Quebec respinge categoricamente questa violenza barbara. Tutta la nostra solidarietà alle persone vicine alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie», ha scritto.

09.35. Sparatoria moschea Canada, polizia indaga per terrorismo. La polizia ha aperto un’indagine per terrorismo dopo la sparatoria alla moschea di Quebec City, che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 8.

È di 6 morti è 8 feriti il bilancio delle vittime di una sparatoria avvenuta domenica sera alla moschea di Quebec City, in Canada. Due persone sono state arrestate. Non è noto il movente dell’attacco. E non c’è rivendicazione.

LEGGI ANCHE > Il primo raid Usa sotto la presidenza Trump, almeno 30 morti in Yemen

SPARATORIA MOSCHEA CANADA, 6 MORTI E 8 FERITI

Sarebbero tre le persone che hanno aperto il fuoco nella moschea di Sainte-Foy, intorno alle 8 di ieri sera ora locale. Nella struttura, che ospita il centro islamico della città, erano presenti alcune decine di fedeli impegnati nella preghiera. Dopo l’attacco sul posto sono intervenute pattuglie di polizia e forza speciali e numerose ambulanze.

SPARATORIA MOSCHEA CANADA, PREMIER: «ATTACCO TERRORISTICO»

Il premier canadese Justin Trudeau in un comunicato ha condannato «questo attacco terroristico contro musulmani in un centro di preghiera e accoglienza», sottolineando che i «canadesi di fede musulmana sono un importante parte della nostra società». La polizia ha quindi riferito dell’arresto di due persone per «atto terroristico», non escludendo che una terza persona sia riuscita a fuggire.

Gigantesque déploiement policier devant la Grande mosquée de Québec sur le chemin Saint-Foy. Ambulance vient quitter. #rcqc #mosqueequebec pic.twitter.com/ilD3A7DSnE — Alexandre Duval (@alexduval88) 30 gennaio 2017

Secondo alcune testimonianze citate da Radio Canada, due uomini sono entrati nel centro culturale islamico e hanno aperto il fuoco contro i fedeli riuniti per la preghiera serale, perlopiù uomini.

SPARATORIA MOSCHEA CANADA, CENTRO DI PREGHIERA GIÀ MINACCIATO

Il Centro culturale islamico di Quebec è noto anche come la grande moschea di Quebec. Era già stato preso di mira a giugno scorso, durante il mese sacro del Ramadan, quando venne lasciata una testa di maiale all’ingresso. L’attacco del 19 gennaio è stato messo a segno dopo che il Canada ha detto di essere pronto ad accogliere musulmani e migranti a fronte delle restrizioni in materia di immigrazione introdotte venerdì scorso dal presidente americano Donald Trump.

(Immagine di Alexandre Duval via Twitter)