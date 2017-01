ELICOTTERO 118 PRECIPITATO A CAMPO FELICE: CI SONO VITTIME

ore 14.19 Elicottero 118 precipitato: ci sono vittime Ci sarebbero dei morti per l’elicottero del 118 dell’Aquila precipitato a pochi passi da Campo Felice. La conferma arriva dai carabinieri e dal Soccorso alpino.

ore 13.52 Elicottero 118 precipitato a un km dalle piste Secondo un testimone l’elicottero precipitato a Campo Felice sarebbe caduto a un km circa dalle piste. I soccorritori sul posto riferiscono di un mezzo distrutto

ore 13.41 Elicottero 118 precipitato in un canalone Sarebbe stato individuato in un canalone nei pressi di Casamaina l’elicottero del 118 precipitato poco dopo le 12 a Campo Felice.

ore 13.38 Elicottero 118 precipitato: partito elicottero Aereonautica da Rieti In soccorso è partito dalla base di Rieti l’elicottero dell’Aeronautica Militare HH212. Il mezzo militare è del 9/o Stormo di stanza a Grazzanise

ore 13.31 Elicottero 118 caduto forse per nebbia Si erano perse le tracce dell’elicottero nella zona di Lucoli. Sul posto – spiegano – c’era della nebbia.

ore 13.18 Elicottero 118 precipitato prima il soccorso poi il boato Testimoni sul posto spiegano che al momento del recupero dello sciatore c’era molta nebbia. Il veivolo si è alzato in volo e poi si è sentito un forte boato

ore 13.07 Elicottero 118 caduto partita squadra da Penne Un gruppo del Soccorso speleologico alpino dotato di sci, è partito immediatamente dal Centro operativo comunale di Penne, quartier generale dei soccorsi per l’Hotel Rigopiano. I giornalisti hanno chiesto loro se dovevano partire per un soccorso a Rigopiano e la squadra ha invece risposto che doveva intervenire per un Elicottero del 118 precipitato fra Campo Felice e L’Aquila.

ore 13.01 Elicottero 118 precipitato Il vento sulla zona era moderato e la temperatura tra -2 e un grado. Non è ancora ben chiaro per quale motivo l’elicottero ha perso quota e e ci siano feriti o meno.

ELICOTTERO 118 PRECIPITATO NELL’AQUILANO: COSA SUCCEDE

Un elicottero del 118 è precipitato nell’aquilano, tra il capoluogo e Campo Felice. A bordo sei persone. L’elicottero sarebbe precipitato da un’altezza di 600 metri. Il veivolo è caduto in fase di recupero di un ferito su un campo da sci a Campo Felice.

(immagine in copertina foto di repertorio via Vigili del Fuoco)