Valanga Hotel Rigopiano, estratti altri corpi: le vittime ora sono 12. I dispersi 17

Continua a salire il bilancio delle vittime della valanga che mercoledì scorso ha travolto l’Hotel Rigopiano sul Gran Sasso. Ieri dalle macerie del resort di Farindola, in provincia di Pescara, sono stati recuperati altri quattro corpi senza vita. Uno è della vittima individuata domenica, due sono un uomo e una donna ancora da identificare, mentre l’ultimo cadavere estratto è quello di Linda Salzetta, l’estetista del Rigopiano e sorella di Fabio, il tuttofare dell’hotel. Martedì mattina è poi arrivata la notizia del ritrovamento di altri tre corpi. Quelli di tre uomini, che ancora devono essere identificati. I morti, dunque, a cinque giorni della tragedia sono 12, i dispersi ancora 17, mentre 11 i sopravvissuti (2 tratti in salvo poche ore dopo il crollo e altri 9 estratti vivi da neve e macerie e poi ricoverati all’ospedale di Pescara). Delle nove persone estratte vive 5 sono adulti e 4 bambini. Nessuna è mai stata in pericolo di vita.

NOMI SOPRAVVISSUTI VALANGA HOTEL RIGOPIANO

Ai due sopravvissuti recuperati all’alba di giovedì, il cuoco Giampiero Parente e il ‘tuttofare’ dell’hotel Fabio Salzetta, si sono aggiunti la moglie di Parete, Adriana Vranceanu, il figlio Gianfilippo Parete, e i tre bimbi recuperati nel pomeriggio: l’altra figlia del cuoco, Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Durante la notte tra venerdì e sabato sono poi state estratte vive altre quattro persone, due uomini (Giampaolo Matrone e Vincenzo Forti) e due donne (Francesca Bronzi e Giorgia Galassi).

NOMI VITTIME VALANGA HOTEL RIGOPIANO

Per quanto riguarda le vittime, invece, i primi ad esser stati trovati senza vita sono stati il maitre dell’hotel Alessandro Giancaterino e il cameriere Gabriele D’Angelo. Successivamente sono stati ritrovati i corpi di Nadia Acconciamessa e Sebastiano Di Carlo, genitori del piccolo Edoardo, che invece si è salvato. Altra vittima è Barbara Nobilio, 51enne di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara.

Le ultime speranze di trovare persone vive si annidano dietro un ultimo muro da abbattere, quello che separa la cucina del resort dal bar, un muro portante, di cemento, spesso ben 80 centimetri, nel quale i vigili del fuoco stanno cercando di aprire un varco. I soccorritori hanno controllato tutta la zona dove prima della valanga c’era la hall, e ispezionato anche il centro benessere, la zona ricreativà dove sono stati salvati prima Adriana Parete e suo figlio Gianfilippo e poi i tre piccoli Edoardo, Ludovica e Samuel.

(Foto di: Soccorso Alpino Speleologico Lazio)