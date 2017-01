Qua la zampa! e il boicottaggio degli animalisti dopo il video choc

Qua la zampa! (A Dog’s Purpose), il nuovo film di , ora al cinema, è stato travolto da una valanga di polemiche. Il sito Tmz ha pubblicato un breve video girato sul set a Winnipeg, in Canada, dove uno dei cani protagonisti della pellicola rischia di affogare in una piscina dopo esser stato gettato in acqua, terrorizzato, all’avvio del ciak.

Footage from @TMZ shows terrified dog seemingly forced into rushing water on #ADogsPurpose set. RT to show everyone why they should boycott! pic.twitter.com/is2ug0t3Aq

— PETA (@peta) 18 gennaio 2017