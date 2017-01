Cera un ragazzo di coolore che lavorava all’Hotel Rigopiano e di cui non si hanno notizie dopo la valanga. Il suo nome non risulta nell’elenco dei dispersi. A riportarlo è l’emittente locale Rete 8. Il suo nome sarebbe Faye Dame, alto circa un metro e ottanta, di circa 30 anni, visto da una coppia di ospiti in albergo il giorno prima che la slavina travolgesse la struttura.

HOTEL RIGOPIANO: FAYE DAME E IL MISTERO SULLA SUA SCOMPARSA

La coppia abruzzese, ospite del resort e andata via il giorno prima della tragedia, ha sollevato i dubbi su Faye Dame. La presenza dell’africano – secondo Ansa – è stata confermata anche dal direttore dell’hotel Bruno Di Tommaso agli inquirenti.