Si continua a scavare dopo tre giorni di ricerche tra le macerie dell’Hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, sul Gran Sasso. L’albergo è stato travolto mercoledì pomeriggio da una valanga, poche ore dopo che le scosse di magnitudo 5 avevano colpito il Centro Italia. Risultano disperse ancora 23 persone. Sono 5 le vittime accertate, 11 i superstiti (2 tratti in salvo la prima notte e 9 salvati nelle ore successive). Nessuno dei sopravvissuti (4 bambini e 5 adulti) risulta in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE > Vignetta di Charlie Hebdo sulla valanga, Farindola querela il giornale satirico

HOTEL RIGOPIANO CHI SONO LE PERSONE SALVATE

Ai due sopravvissuti recuperati all’alba di giovedì – il cuoco Giampiero Parente e il ‘tuttofare’ dell’hotel Fabio Salzetta – si aggiungono la moglie di Parete, Adriana Vranceanu, il figlio Gianfilippo, e i tre bimbi recuperati nel pomeriggio: l’altra figlia di Parete, Ludovica, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Durante la notte sono poi state estratte vive altre quattro persone, due uomini (Giampaolo Matrone e Vincenzo Forti) e due donne (Francesca Bronzi e Giorgia Galassi). Secondo quanto ha dichiarato il funzionario dei vigili del fuoco Alberto Maiolo ci sono altri segnali dalle macerie. Si cerca Stefano Feniello, del quale al momento non ci sono notizie.

LEGGI ANCHE > La storia dell’Hotel Rigopiano travolto dalla valanga

HOTEL RIGOPIANO CHI SONO LE VITTIME

Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a cinque. I primi ad esser stati trovati senza vita sono stati il maitre dell’hotel Alessandro Giancaterino e il cameriere Gabriele D’Angel. Successivamente sono stati ritorvati i corpi di Nadia Acconciamessa e Sebastiano Di Carlo, genitori del piccolo Edoardo, che invece si è salvato. Altra vittima individuata è Barbara Nobilio, 51 anni, di Loreto Aprutino (Pescara). i trovava in vacanza col marito: dell’uomo non si hanno ancora notizie. All’appello, secondo quanto reso noto dalla prefettura di Pescara, mancherebbero 23 persone.

(in copertina foto del Soccorso Alpino Speleologico Lazio da archivio Reuters)