La diretta, il video e le foto della cerimonia di inaugurazione del nuova presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si insedia oggi, giurando alle ore 18, le 12 a Washington DC, insieme al suo vice Mike Pence. Inizia ufficialmente l’era Trump.

Ore 16.20. Insediamento Donald Trump diretta video, il saluto con Barack e Michelle Obama

Manca un’ora all’inizio della cerimonia dell’insediamento di Donald Trump. Il presidente-eletto si è recato alla Casa Bianca insieme a sua moglie Melania per salutare il suo predecessore, ancora in carica per poche ore, Barack Obama.

Insediamento Donald Trump, la cerimonia inizia alle ore 14.30 ora italiana. Dopo il concerto di ieri al Lincoln Memorial, alle 9.30 ora italiana inizieranno le esibizioni artistiche che culmineranno nell’esecuzione dell’inno nazionale da parte di Jackie Evancho. La cerimonia si svolge sul lato occidentale del Campidoglio di Washington, Dc. La capitale statunitense è oggetto di straordinarie misure di sicurezza. Oltre alle decine di migliaia di persone che assisteranno alla cerimonia di insediamento di Donald Trump e alla successiva parata per arrivare alla Casa Bianca, è atteso un numero significativo di partecipanti alle manifestazioni di protesta.

La cerimonia di insediamento ha attratto una grande folla seduta lungo il National Mall, il viale lungo diversi chilometri che collega il Campidoglio al Lincoln Memorial, dove ieri si è svolto il concerto di benvenuto al nuovo presidente degli Stati Uniti. Questa mattina Donald Trump, insieme alla moglie Melania, e al vicepresidente Mike Pence anch’egli accompagnato da sua moglie, ha partecipato a una messa presso una chiesa di Washington DC, dove è tradizione recarsi alle funzioni religiosi durante l‘Inauguration Day. Durante la cerimonia di insediamento Donald Trump utilizzerà due Bibbie: la prima è quella utilizzata dal presidente Lincoln nel 1861, la seconda invece è quella regalata da sua madre dopo aver concluso il catechismo nel 1955, quando aveva 8 anni. Questa è la formula che sarà pronunciata dal presidente durante il giuramento nelle mani del Chief Justice della Corte Suprema degli Stati Uniti John Roberts.

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Io (Donald Trump venerdì 20 gennaio del 2017, Nda)), giuro solennemente che solennemente che adempirò con lealtà il ruolo di Presidente degli Stati Uniti, e agirò al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti.