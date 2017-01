La Juve presenta il nuovo logo. E non tutti i tifosi gradiscono: «È uno scherzo?»

Da ieri sera la Juve (o meglio, la Juventus Football Club) ha un nuovo logo: una ‘J’ bianca stilizzata su sfondo nero. Il simbolo è stato presentato a Milano, al Museo della scienza e della tecnologia, nel corso dell’evento ‘Black and white and more’, una serata glamour alla quale hanno partecipato giocatori, dirigenti e vip del mondo bianconero.

NUOVO LOGO JUVENTUS, AGNELLI: «DEFINISCE SENSO DI APPARTENENZA E STILE»

«Siamo qui per presentare quello che sarà il futuro della Juventus nei prossimi anni – ha esordito il presidente della società Andrea Agnelli – Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere. Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target». «Sinora – ha detto invece Manfredi Ricca, Chief Strategy Officer EMEA & LatAm di Interbrand, in collaborazione con cui sono stati sviluppati identità e concept di ‘Black and White and More’ – nessun club europeo ha saputo trascendere l’aspetto sportivo per rappresentare la filosofia che vi sta a monte. Se c’è una realtà che può fare legittimamente questo passo, e’ Juventus, un brand sinonimo di ambizione ed eccellenza: principi che possono ispirare esperienze suggestive e uniche. La nuova identità visiva nasce precisamente per portare con coraggio la firma e lo spirito del Club in ambiti nuovi e inattesi».

NUOVO LOGO JUVENTUS, TIFOSI DIVISI

Non tutti i tifosi della Juventus sembrano però aver gradito il nuovo logo. Nei commenti pubblicati sui social network, sui profili della società bianconera, spuntano opinioni molto diverse sull’immagine che rappresenterà il football club. «Non sta sostituendo lo stemma bianconero vero? È uno scherzo?», è uno dei messaggi più apprezzati su Facebook nelle ultime ore. «Ok dai, lo scherzo è bello quando dura poco. Ora tirate fuori quello vero», è un altro commento che ha ricevuto tanti ‘like’. E ancora, ha scritto un utente: «Dopo la partita di ieri ci mancava solo sto logo orribile per concludere al meglio!». Altri fan della Juve hanno invece gradito. «Si chiama marketing ed è l’unico business che permette ai fatturati di crescere e di farti comprare gente come Higuain. [...] Per cortesia non siate mediocri nei commenti». «Dove non arriva lo strapotere economico – è il messaggio di un tifoso – arrivano la lungimiranza, la progettazione e l’innovazione! Sempre sul pezzo! Fino alla fine!».

(Foto di copertina da pagina fan Facebook della Juventus)