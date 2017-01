«Il flirt non dura che qualche ora». Libération stronca il MoVimento 5 stelle parlando dei suoi insuccessi e raccontando bene l’ultimo, ovvero l’alleanza mancata al Parlamento europeo con Alde.

Per Libération, che cita il tentativo di David Borrelli, l’alleanza con l’Alde sarebbe servita ad attirare la destra moderata:

“Oggi il problema per Cinque Stelle è che essi non possono sperare di presentarsi come forza di governo utilizzando solo l’anti-politica, l’anti-stato, l’anti-Renzi, l’anti-Europa”, afferma Ilvo Diamanti, politologo all’Università di Urbino. Soprattutto dopo la Brexit, non possono accontentarsi di essere il seguito di Farage. “Così stanno cercando di riposizionarsi strategicamente”. Tanto più ora che l’Italia è diventata uno dei paesi europei in cui la sfiducia della UE è alta ma allo stesso tempo i sondaggi mostrano come gli italiani non vogliano uscire dall’Europa o dalla moneta unica. Qui sta il gioco euroscettico dei Cinque stelle . Una mossa che avrebbe lo scopo, in particolare, di attirare l’elettorato della destra moderata, rimasto orfano dopo l’eclisse di Silvio Berlusconi. In un sondaggio pubblicato aabato dal Corriere della Sera il Movimento è accreditato con il 30,9% dei voti, il primo partito politico in Italia, leggermente più avanti del Pd Matteo Renzi.