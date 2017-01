Roma U2: i biglietti per il concerto spariscono nel giro di pochi secondi

Come accade per i Coldplay. Stamattina i biglietti in vendita sul circuito TicketOne per la data romana degli U2 praticamente non sono mai stati disponibili.

Sold out tutti i settori. Pochissime persone sono riuscite ad accaparrarsi il ticket per vedere Bono Vox e i suoi.

ROMA, U2: BIGLIETTI SOLDOUT IN POCHI SECONDI

“Un grazie ai server Ticketone che m’hanno sempre rimbalzato quando ho provato a prendere i biglietti per gli U2. Ed è subito blueMonday”, scherza un utente su Twitter. “Concerto U2 a Roma. Ore 10:00 inizio vendita, ore 10:16 biglietti esauriti. Quanti ne ho presi?”, commenta qualcun altro.

Ora, come prevedibile, diversi biglietti finiranno sul circuito di secondary ticketing, i cosiddetti bagarini on line. Un sistema collaudato, spesso automatizzato, capace di acquistare diversi carnet nel giro di pochi minuti per poi rivenderli a terzi con costi salati.

Anche stavolta partiranno indagini e comunicati stampa? Chissà. Quello che sembra certo è che come accadde per i Coldplay non si è corsi, nemmeno stavolta, ai ripari.