Tasty e l’incredibile video della pasta cucinata nel latte | VIDEO

Come si fa la pasta al pesto con un po’ di croccante pancetta? Tasty, noto canale Facebook per ricette flash, ha pronta la sua soluzione. Il video inizia con la doratura del “bacon” ma piomba in un declino che farebbe male a tutte le nonne d’Italia.



guarda il video:





Gli spaghetti, o meglio linguine, nel latte. Sì, avete visto bene, “cotte” nel latte. Inutile dire che il video ha scatenato le critiche di centinaia di italiani. Con commenti davvero creativi.

TASTY E LA PASTA COTTA NEL LATTE: I COMMENTI

C’è chi tira in ballo le origini familiari e quella generazione che, vedendo quelle immagini, farebbe senz’altro il segno della croce.

Se ti vede mia nonna che bolli la pasta nel latte viene a trucidarti ovunque tu sia… (Danilo)

“Every time u cook pasta an italian in the world dies..”, spiega in inglese Carlo. “Ci metti anche lo Svelto alla fine così hai già la padella pulita..”, aggiunge Luca. C’è chi invece si lancia sul dialetto: “Ma una sfaccimma di pentola a parte per l’acqua non la sanno mettere?”. “Nella ricetta che conoscevo io – ha aggiunto Filippo – alla fine bisognava aggiungere anche una chiave inglese.

Ma anche questa versione è interessante”. Abbiamo raccolto qui sotto le migliori perle per voi.