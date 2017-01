Quanto dovrà pagare Google al fisco italiano

Google sta per firmare un accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere la diatriba sulle tasse non pagate tra il 2009 e il 2013. Secondo quanto riporta Repubblica il gruppo verserà al fisco italiano tra i 270 e i 280 milioni di euro. Cifra più alta rispetto a quella ipotizzata dalla procura di Milano un anno fa, quando aprì un’inchiesta per dichiarazione fraudolenta contro cinque manager di Google Italy e Google Ireland limited. Dopo quella data – secondo quanto riportano dall’indagine – la posizione dell’azienda è stata regolarizzata.

GOOGLE TASSE DOVUTE AL FISCO ITALIANO

I tre manager – secondo la procura – avrebbero nascosto al fisco italiano un totale di 800 milioni di euro, evadendo 95 milioni di imposte. Un sistema simile a quello usato da Apple, che a sua volta ha chiuso una situazione simile versando al fisco italiano, nel dicembre 2015, 318 milioni. Come funzionava il sistema messo sotto torchio dalla procura di Milano? I ricavi realizzati in Italia venivano imputati alla struttura irlandese come royalties facendo figurare Google Italy come “mero consulente”. Secondo i pm Google Italia è in realtà una “stabile organizzazione occulta direttamente asservita agli interessi economici del gruppo”.

Chiuso il contenzioso e versata la somma al fisco i manager sotto inchiesta sarebbero intenzionati a chiedere il patteggiamento.

(foto REUTERS/Baz Ratner/File Photo)