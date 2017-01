Attentato Istanbul, 5 italiani sopravvissuti alla strage: «Ci siamo salvati buttandoci a terra»

Sarebbero almeno cinque i cittadini italiani che si sono salvati nell’attentato della notte di Capodanno a Istanbul, che ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di altre 70. I nostri connazionali insieme agli altri si trovavano al Reina nightclub, discoteca sul Bosforo, per festeggiare l’arrivo del 2017. All’1.30 della notte di San Silvestro poi (le 23.30 in Italia) un uomo armato ha cominciato a sparare e uccidere. «Ci siamo buttati a terra e poi siamo usciti con tutti gli altri», è il racconto dei presenti. Scrive Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera:

«Tutto è successo in pochi secondi: stavamo festeggiando e all’improvviso abbiamo visto entrare una persona forse vestita di rosso che ha aperto il fuoco. Una raffica rapidissima. Ci siamo buttati a terra e poi siamo usciti con tutti gli altri».

A parlare è un modenese che chiede l’anonimato perché dice di temere per la sua, per la loro sicurezza. Lui e i suoi quattro amici, due di Modena, una di Brescia e uno di Palermo, avevano scelto il Reina per trascorrere la nottata dell’ultimo dell’anno. Un disco-pub sul Bosforo con alcuni ristoranti, uno dei più conosciuti e frequentati dai turisti occidentali.