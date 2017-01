Attentato a Istanbul, l’Isis rivendica la strage: «Turchia serva dei crociati»

19.25. Attentato Istanbul, autorità turche sono vicine all’identificazione del killer. Stando a quanto riferito dal vicepremier turco Numan Kurtulmus, le autorità turche sono vicine all’identificazione dell’attentatore responsabile dell’attacco della notte di Capodanno al nightclub ‘Reina’ di Istanbul. Sul luogo dell’attacco sono state raccole le impronte digitali del killer ed è stato definito un identikit di base. L’attentatore in fuga, tra l’altro, è stato ritratto in alcune immagini delle telecamere di sorveglianza.

Attentato Istanbul, Alfano conferma: «Non ci sono italiani coinvolti». Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha confermato che non ci sono italiani coinvolti nell’attacco della notte di Capodanno al Reina club di Istanbul: «Ho seguito con costante attenzione le notizie sui seguiti del terribile attacco della notte del primo gennaio, a Istanbul. Le autorità turche hanno comunicato di aver terminato le operazioni di identificazione di coloro che sono stati coinvolti nell’attentato e si può, quindi, escludere la presenza di italiani tra le vittime».

Attentato Istanbul, nuove profilo dell’attentatore. È un uomo dai capelli neri, senza barba e con un giubbotto scuro il killer responsabile dell’attacco della notte di Capodanno al Reina club di Istanbul. Il profilo dell’attentatore, come emerge dalle immagini di una telecamera di sorveglianza diffuse dall’agenzia di stampa Dogan, è diverso da quello mostrato ieri da diversi media locali di un uomo con la barba. Le nuove foto non permettono però di chiarire altri dettagli.

13.30. Attentato Istanbul, fermati 8 militanti dell’Isis sopettati di essere coinvolti nella strage. Stando a quanto riporta il sito del quotidiano turco Hurriyet almeno 8 sospetti militanti dell’Isis sono stati fermati oggi dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul per un presunto coinvolgimento nell’attacco della notte di Capodanno al nightclub Reina, in cui sono morte 39 persone.

13.00. Attentato Istanbul, per Isis killer «eroico soldato del Califfato». Nel suo messaggio di rivendicazione dell’attentato della notte di Capodanno al Reina nightclub di Istanbul lo Stato Islamico definisce il killer «un eroico soldato del Califfato». Nella rivendicazione si legge inoltre che l’attentatore ha colpito «il più famoso nightclub dove i crisitani stavano celebrando la loro festa postatica».

Attentato Istanbul, polizia smentisce volto attentatore. La polizia turca ha smentito che le foto circolate su media siano riferite al volto del killer del Reina club. L’autore della strage non sarebbe quello ritratto nelle immagini, ma l’uomo apparso in un video delle telecamere di sorveglianza. La foto sono comunque molto sgranate.

09.50. Attentato istanbul, rivendicazione Isis: «Turchia serva dei crociati». Come riferisce la tv curda Rudaw, nella rivendicazione dell’attentato di Capodanno a Istanbul, l’Isis minaccia altri attacchi in Turchia. Il gruppo jihadista definisce la Turchia «apostata» e «serva dei crociati». In un comunicato diffuso sui social media, il gruppo dice che un «soldato del califfato» ha condotto l’attacco al nightclub Reina.

09.40. Attentato Istanbul, al Reina club presenti almeno 5 italiani. Alla discoteca Reina Club di Istanbul al momento della strage erano presenti almeno 5 italiani: tre modenesi, una bresciana e un palermitano. Nessun nostro connazionale è rimasto ferita o è stato ucciso nell’attacco. I sopravvissuti hanno raccontato di essersi salvati buttandosi a terra.

09.30. Attentato Istanbul, rivendicazione Isis. Come riferito da SkyNews, l’Isis ha rivendicato in un comunicato, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, l’attentato al ‘Reina’ nightclub di Istanbul.

09.25. Attentato Istanbul, avvertimento Usa su rischio attacchi. In un editoriale di Abdulkadir Selvi sul quotidiano turco Hurriyet si riferisce che l’intelligence Usa aveva inviato il 30 dicembre un avvertimento sul rischio di attacchi legato all’Isis a Istanbul e Ankara per la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2017.

09.20. Attentato Istanbul, quotidiano Hurriyet: killer legato all’Isis. Stando a quanto riferisce oggi il quotidiano turco Hurriyet, le autorità del paese ritengono che l’attentatore che nella notte di Capodanno ha aperto il fuoco al club Reina di Istanbul uccidendo 39 persone sia legato allo Stato Islamico e provenga dall’Asia centrale. Secondo il giornale, polizia e intelligence hanno ricevuto informazioni sul rischio di attentati per Capodanno da parte dell’Isis in diverse città turche e sulla base di queste hanno effettuato diversi raid e arresti a dicembre. Senza citare fonti specifiche, Hurriyet sostiene poi che l’attentatore, ricercato in tutta la Turchia, possa essere kirghizo o uzbeko. Gli investigatori ritengono inoltre che l’uomo possa essere collegato alla stessa cellula che aveva colpito con un triplice attentato a giugno l’aeroporto Ataturk di Istanbul.

Lunedì 2 gennaio. 07.15. Attentato Istanbul, continua caccia al killer. Nella serata di ieri la polizia di Istanbul ha diffuso le foto del presunto killer che la notte di Capodanno (alle 1.30 locali, le 23.30 in Italia) ha sparato e ucciso 39 persone nel ‘Reina’ nightclub. Dalle foto, riprese dal video di sorveglianza, l’attentatore risulta essere un giovane con barba e capelli neri. Dopo la strage, l’uomo è fuggito. Viene ricercato in tutta la Turchia.

Non è ancora chiaro se ad agire sia stato un solo o più killer. Fonti ufficiali parlano di un solo attentatori. Qualche testimone fornisce una versione diversa

Attentato Istanbul, circa 80 feriti. Confermato il bilancio delle vittime iniziale: 39 morti e una settantina di feriti. Tra le persone che hanno perso la vita ci sarebbero 24 stranieri.

Attentato Istanbul, nessuna rivendicazione ma sospetti sull’Isis. Finora non c’è stata rivendicazione dell’attacco al nightclub ‘Reina’, ma i sospetti sono indirizzati sull’Isis. A suggerirlo le circostanze che il killer, secondo alcuni testimoni, avrebbe urlato «Allah Akbar» durante l’assalto, e che i separatisti curdi del Pkk o del Tak in genere colpiscono obiettivi militari e non civili.

Sabato 1 gennaio. Nuovo attentato a Istanbul. Il 2017 si è aperto con una strage in una nota discoteca della più grande città della Turchia. Un probabile terrorista è entrato nel club Reina durante la festa di Capodanno, cogliendo tutti i presenti di sorpresa. Il bilancio, ancora provvisorio, è molto grave: i morti sono almeno 39, e i feriti 69, diversi in gravi condizioni. L’autore della strage è riuscito a scappare. La sua fuga ha aperto una caccia all’uomo in tutto il Paese.

ATTENTATO ISTANBUL, ATTACCO AL REINA CLUB

Il Reina club, noto per la sua bellezza e posizione strategica, si trova sulle rive del Bosforo. Frequentato dai turchi come dai tanti stranieri che visitano la bellissima metropoli. Al momento dell’attentato la discoteca era piena. Si festeggiava l’arrivo del nuovo anno. Il killer travestito da Babbo Natale è entrato nella discoteca dopo aver ucciso un poliziotto all’ingresso.

ATTENTATO ISTANBUL, BILANCIO PROVVISORIO DI 39 MORTI E 69 FERITI

Nessuno si è accorto dell’arrivo del killer all’interno della discoteca, e l’uomo ha potuto sfruttare l’effetto sorpresa per uccidere decine di persone. L’attentatore ha aperto il fuoco sparando con un fucile mitragliatore, uccidendo almeno 39 persone, tra cui almeno 15 stranieri. I feriti sono 69, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molte persone si son salvate buttandosi nel Bosforo. Sfruttando il panico e il caos generato dalla strage il killer si è dato alla fuga. Il probabile attentato terroristico, per il luogo colpito e le modalità del massacro, non è stato ancora rivendicato. La Turchia di Erdogan è stata colpita numerose volte negli ultimi mesi, e la strage sembra una vendetta per la tregua firmata con la Russia e la Siria di Assad.

Come riferito il ministro della Famiglia turco Fatma Betul Sayan Kaya tra le vittime dell’attentato ci sono anche stranieri di nazionalità saudita, marocchina, libanese e libica. Lo riferisce turco secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Non si hanno invece notizie (alle 13) di italiani coinvolti, anche se continuano le verifiche della Farnesina. Ad affermare che non risultano italiani coinvolti è stato il ministro degli Esteri Angelino Alfano al Tg2. «Siamo in contatto con gli italiani» che sono a Istanbul e «fin qui, fortunatamente, non ci sono riscontri negativi», ha detto. Comunque, ha aggiunto Alfano, l’Unita’ di Crisi della Farnesina è attiva 24 ore su 24.

ATTENTATO ISTANBUL, ERDOGAN: «RESTEREMO UNITI»

Il presidente della Turchia Erdogan ha preso una rapida posizione sull’attentato che ha colpito la città più grande del suo Paese, di cui è stato sindaco per diversi anni prima di diventare premier e poi capo dello Stato. Recep Tayyip Erdoğan ha rimarcato come i terroristi puntino a seminare il caos e come la Turchia rimarrà unita e determinata nel combatterli. «Stanno cercando di creare caos, demoralizzare il nostro popolo, destabilizzare il nostro Paese con attacchi abominevoli che prendono di mira i civili. Manterremo il sangue freddo come nazione e resteremo più uniti che mai e non cederemo mai a questi sporchi giochi», è statp il primo commento a caldo alla strage del presidente, affidato a una nota ufficiale diffusa dai media. Erdoğan non ha chiarito quali siano i terroristi a cui attribuisce la responsabilità dell’attentato.

Numerosi leader stranieri hanno espresso la loro solidarietà alla Turchia per il gravissimo attentato subito. «A nome del Governo, del popolo italiano e mio personale le esprimo le più sentite condoglianze per il vile e brutale attacco terroristico che ha colpito Istanbul questa notte», ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni. «Il nostro pensiero – ha scritto Gentiloni – va alle vittime innocenti la cui vita è stata spezzata da ferocia inumana proprio nella normalità della condivisione di un momento di festa. L’Italia si stringe tutta intorno alle famiglie e piange con loro. Signor Presidente, in questo momento doloroso le confermo la solidarietà piena del governo italiano e la determinazione assoluta a combattere insieme contro la piaga del terrorismo».

Anche il Papa ha parlato dell’attacco. «Purtroppo, la violenza ha colpito anche in questa notte di auguri e di speranza. Addolorato sono vicino al popolo turco», ha detto il Pontefice all’Angelus commentando quanto l’accaduto a Istabul e assicurando le sue preghiere per quanti colpiti. Il Papa ha poi assicurato il suo sostegno «a tutti gli uomini di buona volontà che si adoperano» contro il terrorismo e contro questa «macchia di sangue» che getta ombre e sconforto.

