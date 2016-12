«E Totti dov’è?». Su Facebook tifosi infuriati contro il post di auguri dell’As Roma

«As Roma hai fatto uno scivolone», scrive Daniela. «Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella!», aggiunge Angelo. «Manca il capitano, ci vuole rispetto», dice Riccardo. Sono alcuni dei commenti postati su Facebook da tifosi della Roma fortemente critici, infuriati, nei confronti della società per l’assenza di un’immagine di Francesco Totti nel post di auguri pubblicato ieri sulla pagina fan ufficiale del club. «Buon Natale e grazie per il vostro supporto nel 2016!» è la scritta che compare su una foto stilizzata che ritrare l’allenatore Luciano Spalletti e altri protagonisti giallorossi. Nell’immagine c’è Kevin Strootman, c’è Mohamed Salah, c’è Daniele De Rossi, ma mancano il simbolo Totti, Alessandro Florenzi, Radja Nainggolan. I supporter non hanno affatto gradito.

AUGURI DI NATALE SU FACEBOOK, TIFOSI CONTRO L’AS ROMA: «DOV’È TOTTI?»

«Il settore comunicatico della Roma – ha scritto Lia Anna – è proprio stordito. Non mettere Totti significa riaprire le lotte intestine e far riemergere il fronte antimericano, che pareva assopito. Io dico solo: Auguri, Roma mia!». Come volevasi dimostrare – è invece il parere espresso da Daniele – lo vogliono fare fuori il prima possibile, risulta scomodo a troppi. Spalletti gli ha fatto pagare caro il suo ultimo anno da calciatore con l’uscita della moglie sul piccolo uomo che è!». E ancora, Massimiliano: «Che tristezza sti auguri. Fra qualche anno de quel gruppone non se ne ricorderà più nessuno, ‘fenomeno’ rosicone in testa, mentre ci sarà per sempre un solo capitano».

(Immagine dalla bacheca dell’As Roma. Screenshot da Facebook.com/ASRItalian)