Last Christmas è una delle canzoni più famose della musica pop. Il singolo degli Wham!, pubblicato nel Natale del 1984, è diventata nel corso degli ultimi decenni uno dei pezzi più diffusi durante le festività natalizie. Coverizzata diverse decine di volte, Last Christmas è una canzone d’amore che in realtà non sembra aver molto a che fare con il Natale.

LAST CHRISTMAS, LA VERA STORIA

Non è Natale senza Last Christmas. Quando arriva il periodo delle festività di fine anno, TV e radio diffondono in continuazione diverse canzoni: uno dei pezzi immancabili è Last Christmas. Last Christmas è uno dei più grandi successi degli Wham!, il duo pop che ha lanciato la carriera di George Michael. Secondo diverse indiscrezioni raccolte dalla stampa tedesca – in Germania Last Christmas è una delle canzoni più famose di sempre in assoluto – Last Christmas era in realtà una traccia già composta da George Michael con il titolo di Last Easter, La scorsa Pasqua. La casa discografica degli Wham voleva però conquistare il numero 1 dei singoli più venduti a Natale – traguardo che mancava al già celebre duo di George Michael e Andrew Ridgeley – e così il cantante adattò il celebre ritornello.

LEGGI ANCHE

LAST CHRISTMAS, LA VERSIONE DI GEORGE MICHAEL

George Michael così come la casa discografica non hanno mai confermato questa indiscrezione. Last Christmas è un pezzo di Natale che però poco o nulla ha a che fare con le festività: il periodo dell’anno offre uno spunto per il racconto di una storia d’amore, caratterizzata da lacrime e rimorsi, come già chiarisce il celeberrimo ritornello, ripetuto sempre due volte durante la canzone. Last Christmas sarebbe stata scritta da George Michael in circa mezz’ora, e a differenza della sua fama il pezzo non ha mai raggiunto il vertice dei singoli più venduti, in UK così come in diversi mercati discografici.

LAST CHRISTMAS, IL VIDEO

Nonostante il mancato raggiungimento dell’ambito numero 1 Last Christmas è diventato un successo clamoroso a livello mondiale. Nel Regno Unito è il singolo più venduto tra quelli che non hanno mai raggiunto la vetta delle classifiche, mentre in Germania ogni anno rientra tra le canzoni più vendute. Secondo Billboard Last Christmas è una delle 10 canzoni natalizie più scaricate di sempre. Il video della canzone ha evidenziato il legame tra il Natale e il pezzo: girato in una località sciistica svizzera, Saas-Fee, aggiunge una tipica atmosfera invernale e natalizia a un singolo che in realtà parla d’altro.

LAST CHRISTMAS, LE COVER

George Michael si era impegnato a donare gli incassi del circa un milione e mezzo di singoli venduti nel primo anno di uscita di Last Christmas a un’associazione benefica. Una decisione presa anche dopo le polemiche sulla similitudine della canzone con Can’t smile without you di Barry Manilow . Il successo di Last Christmas è stato amplificato dalle numerose cover fatte da artisti molto famosi, come Hillary Duff, Taylor Swift o il gruppo alternative Jimmy Eat World.

LAST CHRISTMAS, IL TESTO

Ecco il testo di Last Christmas

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

„Happy Christmas“ I wrapped it up and sent it

With a note saying „I love you“, I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now, I know you’d fool me again

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

A crowded room, friends with tired eyes

I’m hiding from you and your soul of ice

My god, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore me apart

Ooh ooh now I’ve found a real love

You’ll never fool me again

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special, special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave me away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

A face on a lover with a fire in his heart (I gave you mine)

A man under cover but you tore him apart

Maybe next year I’ll give it to someone

I’ll give it to someone special

So long