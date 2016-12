Sesto San Giovanni, spara ai poliziotti durante un controllo: ucciso

A Sesto San Giovanni, nel Milanese, un uomo è morto in seguito ad un controllo stradale della polizia di Stato degenerato in una sparatoria. È successo verso le 3 di notte in piazza I Maggio.

SESTO SAN GIOVANNI, CONTROLLO DELLA POLIZIA DEGENERA IN SPARATORIA

Secondo una prima ricostruzione della questura l’uomo, un magrebino che camminava a piedi, alla richiesta di mostrare i documenti avrebbe estratto una pistola calibro 22 dallo zaino e avrebbe sparato a due agenti di una volante che lo avevano fermato per un controllo, colpendone uno alla spalla. I poliziotti avrebbero poi risposto al fuoco, uccidendolo. L’uomo non aveva con sé documenti e non è ancora stato identificato. Il poliziotto colpito alla spalla, invece, è stato portato all’ospedale di Monza. Le sue condizioni non sono gravi. Per il caso procede la squadra mobile.

(Foto generica da archivio Ansa)