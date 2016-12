E Virginia Raggi rivelò all’Anac che anche la sorella di Marra lavora in Campidoglio

Il sindaco Virginia Raggi nei mesi scorsi ha rivelato all’Anac che anche Francesca Marra, sorella di Raffaele Marra, il dirigente comunale arrestato la scorsa settimana per corruzione, lavora in Campidoglio. Il primo cittadino ne ha parlato nel dossier inviato all’Anac che ricostruisce la vicenda relativa a Renato Marra, altro fratello del capo del Personale. Scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera:

Il cavillo che può metterla nei guai l’ha fornito lei stessa nella relazione inviata all’autorità Anticorruzione. Perché al momento di chiedere se fosse regolare la nomina a responsabile del Turismo per il Campidoglio di Renato Marra — fratello di Raffaele, il capo del Personale finito in carcere venerdì scorso per corruzione — la sindaca ha specificato di aver avviato una «procedura non comparativa». Ma si tratta di un iter non previsto quando esiste la possibilità di incorrere nel conflitto di interessi, come in questo caso. E dunque appare pressoché scontato che domani — al termine della riunione già convocata dal presidente Raffaele Cantone — gli atti saranno trasmessi ai magistrati che indagano proprio sulle nomine decise da Virginia Raggi. Anche tenendo conto che in Comune lavora come funzionaria pure Francesca Marra, sorella dei due.