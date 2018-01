Le meravigliose risposte al tweet di Toninelli sull’incedente di Pioltello

Oggi tanti politici hanno colto la palla al balzo, dopo l’incidente ferroviario sulla tratta Cremona-Milano, per imputare le colpe del disastro di Pioltello al rispettivo avversario politico. Matteo Salvini se l’è presa con i “tagli del governo”, Beppe Sala sindaco di Milano è andato contro i “sogni sciocchi come il ponte sullo Stretto di Messina”. E i 5 stelle? Il deputato uscente Danilo Toninelli ha attaccato Sala:

“Sala si deve vergognare! Tre morti e tanti feriti, anche gravi, sono un’enorme tragedia che si poteva e si doveva evitare! Chieda immediamente scusa alle famiglie delle vittime e ai feriti e impari a tacere!”

Ora non è chiaro come il sindaco di Milano possa esser responsabile del deragliamento di un treno sulle cui rotaie era prevista una manutenzione che nemmeno è imputabile a Trenord. Noi non lo sappiamo, ma Toninelli ha già trovato un colpevole. I reply sotto al tweet del deputato non sono molto concordanti con la sua tesi.

Toninè, bevi di meno! Cosa c’entra Sala? — lucia astrid brusa (@brusalucia) 25 gennaio 2018

Dite alla Casaleggio Associati di togliere l’internet a Toninelli — Marco Casellato (@Marco_Casellato) 25 gennaio 2018

Che sei ‘na pigna é risaputo, oggi dimostri altre “qualità”. Bono a sapesse — Sentenza (@Er_Cattivo) 25 gennaio 2018

Capisco che l’alleanza con la Lega è ormai difficile da tenere nascosta, ma quanto meno abbia la decenza di aprire la bocca solo dopo averla collegata al cervello. #Trenord è regionale chieda agli amici leghisti — alessandro (@alexpinnisi) 25 gennaio 2018

Danì…su Twitter poi restano le cose che scrivi… — Alejandro Di Batista (@AlejandroDiBa) 25 gennaio 2018

Un successone questo tweet, eh Toninè? Il commento più gentile è “ma ti hanno hackerato il profilo”? Oh, ma magari sono tutti troll del pd! — trefelix (@trefelix) 25 gennaio 2018

Strano che non si sia data la colpa a Renzi — CalenDario (@DarioGhezzi1) 25 gennaio 2018

Ore dopo il tweet in questione ha cinguettato:

Leggo molti commenti negativi al mio tweet di stamattina su #Sala. Forse non era chiaro a cosa mi riferissi. Ecco le sue parole: “è andata quasi bene. I morti potevano essere di più”. Roba da brividi! In momenti come questo bisogna solo stringersi attorno ai familiari. pic.twitter.com/z4o8oOj3nj — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 25 gennaio 2018

Un altro successo: