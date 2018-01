Instagram ti permetterà di caricare le foto orizzontali e le GIF nelle stories

Novità in vista per gli amanti di Instagram. Il nuovo aggiornamento numero 29 – disponibile sia per Android, sia per iOS – permetterà di aggiungere diverse funzioni al famoso social network. Le novità riguarderanno in modo particolare le GIF e la possibilità di realizzare anche foto in orizzontale. Ma procediamo con ordine.

INSTAGRAM GIF PER LE STORIES

Alzi la mano chi non ha mai pensato di arricchire una delle sue Instagram Stories con una GIF animata. Fino a questo momento non era possibile, dal momento che le storie che hanno lo spazio di vita di 24 ore non potevano supportare questo elemento multimediale. Una volta scaricato l’aggiornamento 29, però, Instagram ti permetterà di aggiungere le GIF alle stories, creando effetti completamente innovativi.

Funzionerà così: dopo aver scelto una foto, si potrà cliccare sul simbolo degli stickers in alto che permetterà di selezionare la voce GIF. A questo punto, si potrà scegliere o una GIF utilizzata di recente oppure una alternativa tra le tante offerte dal database di Giphy, partner dell’operazione.

INSTAGRAM GIF E NON SOLO: ORA ANCHE LA POSSIBILITÀ DI SCATTARE FOTO ORIZZONTALI

L’altra grande innovazione è rappresentata dalla possibilità di caricare foto in orizzontale: attualmente è possibile farlo soltanto in formato verticale oppure adattando l’immagine allo schermo secondo le indicazioni di Instagram. Ora, invece, ci sarà spazio anche per il formato 16:9, mentre i neri saranno automaticamente riempiti da una dominante cromatica ricavata dal colore principale della fotografia che si è scelto di condividere.