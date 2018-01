Gaspare, il nome d’arte del bravissimo attore teatrale e comico Nino Formicola, è uno dei concorrenti dell‘Isola dei Famosi iniziata ieri. Alla trasmissione di Canale 5 partecipano nomi più o meno famosi, ma Gaspare è un personaggio speciale. Insieme a Zuzzurro, il nome d’arte di Andrea Brambilla, ha creato un leggendario duo comico della TV italiana. Zuzzurro e Gaspare sono stati tra i volti simbolo di Drive In ed Emilio, due delle trasmissioni comiche degli anni ottanta che hanno lanciato la carriera di numerosi artisti di grande successo, come Ezio Greggio.

Nino Formicola, Gaspare all’Isola dei Famosi nel ricordo del grande Zuzzurro

In una recente intervista Gaspare ha confessato come sia difficile lavorare senza Zuzzurro, visto che «diventa spiazzante e faticoso, anche dal punto di vista dell’invenzione comica. E poi eravamo dei precursori. Tra noi non c’ era la spalla e il comico, funzionava il meccanismo del palleggio, come tra Ficarra e Picone, Ale e Franz». Andrea Brambilla è morto nel 2013, lasciando per sempre Gaspare senza Zuzzurro. Fu proprio Nino Formicola ad annunciare il decesso del suo grande amico il giorno della sua scomparsa, in un toccante post su Facebook diventato virale. «Ieri sera ha avuto una crisi ed oggi lo hanno sedato. Andrea è morto poco prima delle 22. Tra qualche mese sarebbero stati 40 anni che ci conoscevamo. Gli avevano diagnosticato il tumore al polmone in febbraio. Lui ha affrontato la malattia con grande piglio ed energia. Devo essere onesto, pensavo di essere preparato ma non è così», aveva scritto Nino Formicola il 24 ottobre del 2013. All’Isola dei Famosi Gaspare è andato anche per dimostrare che è in grado di esistere come artista anche senza Zuzzurro.

«La gente pensa che senza Zuzzurro io non esista più. Sono qui per dire “io esisto”», ha scritto su Twitter Nino Formicola, nella pagina creata apposta per la sua partecipazione al programma. La presenza di Gaspare è stata commentata con un po’ di stupore da diversi spettatori dell’Isola dei Famosi, visto che Nino Formicola è un nome conosciuto in una fascia di pubblico non più giovane.