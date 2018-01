È un lapsus davvero imbarazzante quello compiuto ieri in diretta tv da Anna Falchi. In collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma l’attrice 45enne ha affermato: «La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti». La Falchi si trovava in tribuna per seguire la partita tra Lazio e Chievo Verona per Quelli che il calcio e stava parlando della vicenda degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma diffusi in curva lo scorso ottobre. Dopo la gaffe è stato subito corretta dai conduttori in studio Luca e Paolo. «Non siamo antisemiti!». Le parole dell’attrice e alcuni video della sua affermazione hanno fatto il giro della rete.

Anna Falchi e il lapsus «Siamo tutti antisemiti»: video

(Immagine da video della pagina fan Facebook Felipe Meno)