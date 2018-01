La ragazzina 15enne incinta utilizzata come corriere della droga

Criminali disposti a tutto per sostenere il proprio business di morte. Anche a sfruttare minorenni. L’ultima terrificante storia arriva da Siracusa. Da un’indagine dei carabinieri che ha smantellato una banda di spacciatori di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno scoperto che per il trasporto di droga e denaro, per eludere i controlli, veniva utilizzata come corriere una ragazza di 15 anni incinta.

La ragazzina di 15 anni incinta utilizzata come corriere della droga a Siracusa

La banda era attiva tra la città di Siracusa e la provincia. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone, responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il gruppo criminale aveva creato una rete di spaccio tra il capoluogo siciliano e, in particolare, Floridia, utilizzando tra gli altri come corriere per il trasporto di stupefacenti e denaro anche una ragazza in gravidanza per eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati cinque chili di droga. La ragazza viaggiava in auto, tra Floridia e Catania (città dove il gruppo si riforniva), per trasportare sia droga che denaro. La minorenne, che per il suo stato passava inosservata alle forze dell’ordine, veniva costretta a svolgere la funzione di corriere nella banda dai suoi genitori.

Nell’operazione denominata ‘Basito’, con unità cinofile della polizia penitenziaria, sono stati impegnati oltre 40 uomini. I provvedimenti cautelari hanno riguardato dieci persone residenti in provincia di Siracusa: 4 sono finiti in carcere e 6 ai domiciliari, per ordine il gip Giuseppe Tripi, su richiesta del procuratore aggiunto della città aretusea Fabio Scavone e del pm Davide Lucignani. Dalle indagini, guidate dal maggiore Alessandro Chichi, sono emersi diversi episodi di cessione di droga anche a minorenni.

(Immagine di un intervento dei carabinieri da archivio Ansa)