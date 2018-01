I viaggi su Instagram: quali sono i luoghi più fotografati d’Italia

Ci sono luoghi noti e meno noti nella top 10 dei siti italiani maggiormente fotografati e condivisi su Instagram. Ovviamente, Ponte di Rialto a Venezia, Piazza del Campo a Siena, Castel dell’Ovo a Napoli, ma anche il campanile di Giotto a Firenze. Manca – e lo diciamo con un piccolo tuffo al cuore – l’eterna Roma, nonostante le sue bellezze archeologiche e la sua fama mondiale. Evidentemente, qualcosa nel turismo della Capitale sta cambiando.

LAGO DI BRAIES, GLI HASHTAG PIÙ POPOLARI

Ma a sorpresa è un piccolo gioiello italiano il luogo più instagrammato d’Italia. Grazie agli hashtag #LagoDiBRaies, #LagoBraies e #BraiesLake, è appunto il Lago di Braies, in Trentino Alto Adige, l’angolo d’Italia più fotografato e condiviso sui social.

Alcune stime, riportate dal noto portale di viaggi Mondo Aeroporto, parlano di quesi 200mila post. Non male per un piccolo angolo di paradiso che si trova all’interno di un comune di circa 650 abitanti. Tuttavia, il paesaggio che si presenta agli occhi degli Instagramers di tutto il mondo è davvero mozzafiato.

LAGO DI BRAIES, QUAL È IL SUO SEGRETO?

Montagne a picco sulle acque cristalline, foreste, palafitte, barchette ancorate al molo di legno: ci sono tutti gli ingredienti per postare degli scatti da antologia. Il principale vantaggio? I colori e la bellezza del luogo possono anche permettere al fotografo di fare a meno dei famosi filtri tipici del social network.

Inoltre, la destinazione è molto semplice da raggiungere, sia con i mezzi pubblici, sia – come ci ricorda sempre Mondo Aeroporto – grazie alla statale SS 49 in direzione Brunico. Siete pronti a mettervi lo zaino in spalla e – smartphone o tablet alla mano – condividere selfie dal luogo più social d’Italia?

Sfoglia la gallery >>

FOTO DA INSTAGRAM