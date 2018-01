La politica estera di CasaPound e la possibile annessione della Libia: «Facciamo un protettorato in Tripolitania»

Pensate che la politica estera di CasaPound si fermi all’uscita unilaterale dall’euro e alla meravigliosa alleanza con la Russia di Vladimir Putin? Niente affatto. Ci sono delle proposte ben più ampie, che mettono sul tavolo disegni espansionistici e nostalgici. Peccato che, nella migliore delle ipotesi risalgano a un secolo fa. Mentre, nella peggiore, si rifanno espressamente al colonialismo di mussoliniana memoria.

CASAPOUND LIBIA, LA POSIZIONE DI DI STEFANO

Così, Simone Di Stefano – leader di CasaPound Italia – prepara la sua ricetta sulle relazioni internazionali in un ipotetico governo del movimento della tartaruga. Qualcuno gli chiede – via social network – se, allo stato attuale delle cose, CasaPound abbia un piano per riconquistare la Libia e l’Etiopia «per garantirsi materie prime e autosufficienza».

@distefanoTW uscita dall’Euro unilaterale: pienamente d’accordo.

Due domande però:

1) Con quale contrappeso geopolitico (necessario per sopportare le ritorsioni)?

2) CasaPound ha un piano per riconquistare Libia ed Etiopia e garantirsi materie prime e autosufficienza? — Franco Marino (@Gabbiacane) 16 gennaio 2018

La risposta di Di Stefano non lascia spazio a interpretazioni. «Sì. Si tratta di tutelare in armi ENI ovunque si trovi. Sulla Libia siamo stati chiari da sempre, non può esistere un “non Stato” sulla porta di casa». Eppure, al simpatizzante del movimento, questa replica «diplomatica» ancora non basta. Gli chiede di essere più esplicito: «Tra le tue intenzioni – incalza – c’è quella di proporre un’annessione della Libia, facendola diventare di fatto una regione italiana (ovviamente con la dignità che si deve ad una regione) oppure pensi ad una struttura confederativa modello Federazione Russa?».

1) Russia (che rientra anche sul fronte delle risorse) 2)Si. Si tratta di tutelare in armi ENI ovunque si trovi. Sulla Libia siamo stati chiari da sempre, non può esistere un “non Stato” sulla porta di casa. — Simone Di Stefano (@distefanoTW) 16 gennaio 2018

@distefanoTW tra le tue intenzioni c’è quella di proporre un’annessione della Libia, facendola diventare di fatto una regione italiana (ovviamente con la dignità che si deve ad una regione) oppure pensi ad una struttura confederativa modello Federazione Russa? — Franco Marino (@Gabbiacane) 16 gennaio 2018

CASAPOUND LIBIA, UN PROTETTORATO DELLA TRIPOLITANIA

Lo «statista» Di Stefano prende tempo e dichiara che, al momento, è ancora prematuro parlarne. Ma nel frattempo, fotografa la situazione attuale e afferma senza timore: «Il da farsi sarà valutato in base alla situazione che si troverà al momento. Se dovessi dirti ad oggi: un protettorato sulla Tripolitania, in accordo con la Russia e quindi con il benestare di Tobruk e dell’Egitto di Al Sisi».

Mi sembra prematuro parlarne. Il da farsi sarà valutato in base alla situazione che si troverà al momento. Se dovessi dirti ad oggi: un protettorato sulla Tripolitania, in accordo con la Russia e quindi con il benestare di Tobruk e dell’Egitto di Al Sisi. — Simone Di Stefano (@distefanoTW) 16 gennaio 2018

CASAPOUND LIBIA, QUALCUNO VORREBBE DI PIÙ

La soluzione proposta da Di Stefano, dunque, è un protettorato in Tripolitania. Ovvero una forma di tutela politica e militare su uno Stato, che può essere esercitata non soltanto nelle relazioni internazionali, ma anche su questioni di politica interna. Insomma, la tipica forma di colonialismo che si utilizzava nell’ultima parte dell’Ottocento e a inizio Novecento. Del resto, per un certo tipo di politica sovranista, la Libia ha sempre avuto un certo fascino. Nonostante il conclamato fallimento del colonialismo italiano, i crimini di guerra perpetrati nella regione e le perdite umane subite nell’area. Ma i fascisti del terzo millennio spingono forte su questo. Prima, queste decisioni «strategiche» venivano prese nelle segrete stanze di Palazzo Venezia, oggi si usa Twitter. L’unica differenza sta tutta qui.

«Io sono dell’idea che se missione libica deve essere totale, cioè ce la dobbiamo prendere tutta» – propone un altro utente a Di Stefano. Che saggiamente risponde: «Un passo alla volta»