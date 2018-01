Il dramma di Dibba che voleva vaccinare il figlio | VIDEO

«Sento parlare di vaccini, sento la Lorenzin e Zingaretti ergersi a paladini morali e oggi, da padre che voleva vaccinare suo figlio, ho assistito a una scena da terzo mondo. Questa è la realtà». La denuncia arriva da Alessandro Di Battista.

Il 5 stelle lamenta il pessimo servizio nelle Asl. «Non c’è personale, ti devi prenotare. La prima vaccinazione è a luglio», spiega. Altra critica è sull’orario. Il parlamentare sostiene come si possa vaccinare fino alle 11.30 ma in realtà al presidio romano si stacchi un quarto d’ora prima. Così, spiega, per evitare di saltare in molti si presentano all’alba per riuscire a vaccinare il proprio figlio. «Questa è la realtà – conclude – uscendo dagli slogan, ci sono genitori accampati, che arrivano da presto. Non per responsabilità di coloro che ci lavorano, ma per colpa della politica che ha smantellato la sanità in Italia»