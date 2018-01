Dolores O’Riordan è morta. Addio alla cantante dei Cranberries

Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries”, è morta improvvisamente. Lo ha fatto sapere la sua agente tramite una nota, citata dai media irlandesi. Aveva 46 anni.

“La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”.

Non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua morrte. L’ultimo tweet della cantante risale al 4 gennaio. È un saluto, mentre tornava a casa.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 gennaio 2018

(in copertina foto ANSA/JOSE SENA GOULAO)