La marcia sulla neve che a nessuno interessa contro le frontiere blindate per i migranti | FOTO

«Niente confini», «Libertà di movimento». Sono le parole d’ordine scandite ieri, domenica 14 gennaio, nel corso della marcia di un migliaio di attivisti no borders italiani e francesi in Val di Susa, sulla neve, contro la militarizzazione delle frontiere. I manifestanti hanno attraversato il confine italo-francese a Claviere, piccolo comune della provincia di Torino a a 1760 metri di quota, percorrendo lo stesso tragitto che i migranti seguono per arrivare in Francia dal nostro Paese. La rotta alpina è infatti negli ultimi tempi, soprattutto dopo la chiusura dei confini a Ventimiglia, sempre più battuta dai migranti nel tentativo di giungere all’estero evitando controlli, anche a rischio di morire assiderati. Sui social sono spuntate immagini dell’iniziativa. Nelle immagini alcune scritte per il diritto alla libertà di movimento: «Fuoco alle frontiere», «No nation».

#Italy: Great protest against fences and borders in Susa valley, located between the Graian Alps in the north and the Cottian Alps in the south. For the right of the freedom of movement. pic.twitter.com/A1uuczQARD

— th1an1 (@th1an1) 14 gennaio 2018