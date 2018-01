Il panico alle Hawaii per il falso allarme missile fa ridere un po’ tutti

“Un missile balistico si sta dirigendo verso l’arcipelago, mettersi immediatamente al riparo. Questa non è un’esercitazione”. Ieri alla Hawaii le autorità hanno avvisato la popolazione locale con un allarme lanciato sui telefonini che ha gettato nel panico e nel caos gli abitanti. Dopo diversi minuti di silenzio l’avviso è stato smentito ma l’incidente ha scatenato l’ironia sui social.

FALSO ALLARME ALLE HAWAII: L’IRONIA SUI SOCIAL

In Hawaii temevano un missile dalla Corea del Nord, il cui regime ha assicurato di aver sperimentato con successo alcuni esperimenti con tanto di minaccia di colpire ovunque negli Stati Uniti, in particolare negli stati nell’Oceano Pacifico.

Il governatore delle Hawaii David Ige si è scusato per “la sofferenza e la confusione” provocati dal falso allarme. Abbiamo raccolto i tweet più ironici, dopo il panico passato.

Chiedo scusa a tutti se ho infranto la No Fly Zone: volevo solo andare a farmi un bagno.#Hawaii pic.twitter.com/ATaTM38HR7 — Babbo Natale© (@Santas_Official) 13 gennaio 2018

Per 38 minuti alle Hawaii si è temuto un attacco di missili nemici. Ecco come un errore banale può scatenare guerre. pic.twitter.com/VeCo8ismwK — Gianni Riotta (@riotta) 14 gennaio 2018

Polemiche alle Hawaii dopo falso allarme su “missile in arrivo”, Ci sono voluti 40 minuti per comunicare che si trattava di un errore pic.twitter.com/xx2NSmh2xj — guido olimpio (@guidoolimpio) 14 gennaio 2018

Most handled the Hawaii emergency alert scare like normal people. Scared sh*tless. And then there’s rare legends like this guy. pic.twitter.com/rxXjgKUTeE — Joe Palmer (@JoeSPalmer) 14 gennaio 2018

Just landed in Hawaii and friends telling me about false missile warnings and I’m just here like pic.twitter.com/jaDUWEoKpy — Chakra-X (@ChakraXcartoons) 14 gennaio 2018