Una scena da emergenza rifiuti a Roma, il maiale che rovista tra i sacchetti | FOTO

Scene da emergenza rifiuti davvero singolari. Ieri ha fatto il giro della rete l’immagine di un maiale tra cassonetti e cumuli di spazzatura a Roma, città di nuovo in allarme per i problemi irrisolti di raccolta, trasporto e smaltimento dell’immondizia. Foto e video del suino circolati sui social network sarebbero stati realizzati alla Romanina, zona periferica a Sud Est della Capitale, in via del Ponte delle Sette Miglia.

La foto del maiale tra i rifiuti a Roma

Uno scatto è stato condiviso anche dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, con una frecciata all’amministrazione guidata dalla sindaca M5S Virginia Raggi. «L’immagine di Roma, Capitale d’Italia e d’Europa», ha scritto l’esponente del centrodestra in un post su Facebook e in un tweet. «Il fallimento dell’amministrazione Raggi – ha proseguito – è ormai ben noto a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni». Non è la prima volta che viene scoperto un maiale tra i rifiuti a Roma (era capitato ad esempio durante l’amministrazione Marino). Secondo fonti di Fdi citate dal Messaggero la nuova immagine sarebbe stata scattata due giorni fa. In passato erano spuntate anche immagini di cinghiali vicino a cassonetti.

(Foto dai profili social di Giorgia Meloni)