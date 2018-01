Continua la bufala sulla dinastia della Boldrini: ecco spuntare il nipote Luca

Una nuova bufala sulla famiglia Boldrini, particolarmente odiosa perché la persona indicata in foto potrebbe essere ignara del fatto che la sua immagine stia circolando su diversi social network. Al centro dell’attenzione, questa volta, c’è Luca Boldrini, un presunto nipote della presidente della Camera, figlio del fratello. La sua colpa sarebbe quella di percepire 8000 euro al mese come «dipendente dell’ufficio verifiche atti di palazzo Chigi», a soli 22 anni, senza alcun titolo di studio se non il diploma.

LUCA BOLDRINI, NUOVA BUFALA SULLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENTE DELLA CAMERA

Ecco il testo del messaggio che sta facendo – purtroppo – il giro dei social network:

Questo è Luca Boldrini, il figlio del fratello di della presidente della Camera Laura Boldrini. Pur avendo solo il diploma, è stato assunto nella segreteria dell’ufficio verifiche atti di palazzo Chigi e guadagna a solo 22 anni 8mila euro al mese!!! E nessun telegiornale nel parla…VERGOGNA!!!

Come si può facilmente evincere, il testo – scritto in un italiano decisamente approssimativo – è simile a quello scritto su decine di altri meme di questo genere che prendono di mira il politico di turno, inventandosi una falsa notizia circa presunti privilegi assegnati a componenti della sua famiglia.

LUCA BOLDRINI, LA FAMIGLIA BOLDRINI E I PRECEDENTI

Ovviamente, la più bersagliata da questo punto di vista è proprio la presidente della Camera Laura Boldrini, che è stata vittima di altre fake news come questa. Ricordiamo, ad esempio, la bufala di Temistocle Boldrini, presunto cugino dell’attuale candidata della lista Liberi e Uguali alle prossime elezioni politiche del 2018. Per non parlare di quella della sorella della Boldrini (in foto c’era l’attrice Krysten Ritter) che sarebbe andata in pensione giovanissima e che avrebbe gestito una serie di cooperative di migranti: la bufala, in questo caso, è stata resa ancor più infelice dal fatto che la vera sorella della presidente Boldrini è prematuramente scomparsa diversi anni fa.

Ora, dunque – in vista delle prossime scadenze elettorali -, sembra tornare di moda il fatto di prendere in giro la Boldrini, nonostante sia stata lei stessa a smentire in più occasioni – anche ai microfoni di Giornalettismo – circostanze del genere. Ma purtroppo c’è ancora chi ci crede.