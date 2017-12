Carrefour Italia e le foto dei dipendenti con gli agnellini morti | FOTO

Stanno facendo discutere alcune foto, di alcuni dipendenti Carrefour, con tanto di agnellino, macellato, in bella mostra. Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi Movimento Animalista, è stato tra i primi lanciare la polemica social, rivolgendosi direttamente alla catena.

Spett.le Carrefour Italia,

Natale dovrebbe essere una rinascita interiore in cui si celebra il valore della vita. Ridicolizzare un cucciolo morto non è un itinerario d’amore, è un insulto alla dignità degli animali e alla morale di chi crede nella sacralità della nascita. Mi auguro che arrivi una nota di scuse per questo massaggio macabro del vostro punto vendita di Tivoli.