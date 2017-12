«Buon Natale maledetti poliziotti», la scritta campeggia su uno status Facebook diventato virale. Nell’immagine spunta la foto di un’auto della polizia completamente distrutta in un incidente sull’A1, all’altezza di Piacenza Nord. La volante si è schiantata con un tir e uno degli agenti a bordo, Giuseppe Beolchi, ha perso la vita.

LEGGI ANCHE > VI RICORDATE IL CAPOTRENO TRENORD CHE LITIGÒ CON IL SENEGALESE? È STATO LICENZIATO PER RAZZISMO

«Buon Natale maledetti poliziotti»: scatta una foto e posta una preghiera blasfema

L’utente in questione probabilmente viaggiava sulla corsia opposta. Quando ha visto l’auto distrutta ha ben pensato di scattare una foto e postare, sempre sul social, una preghiera orrenda: «Maria piena di grazia, fai che quel poliziotto muore». Per uno degli agenti non c’è stato nulla da fare. La polizia postale ha rimosso il post dal social e ha individuato M.B. grazie alle tante segnalazioni arrivate – spiega il Messaggero – alla pagina social della Polizia di Stato Agente Lisa.

Intanto il profilo dell’utente, a cui è stata cancellata la foto, risulta ancora on line. Sul wall una marea di insulti da diverse persone sui social.