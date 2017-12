Il figlio di Elena Santarelli è gravemente malato: la showgirl l’ha annunciato su Instagram a corredo di una foto del piccolo Giacomo in acqua. “Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante”, scrive la conduttrice, parlando di “una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici”.

La Santarelli non specifica di quale malattia si tratti – “non voglio entrare nei particolari” – ma utilizza il social network per ringraziare medici, amici e famiglia:

“Voglio solo dire grazie a tante persone, incominciando dal dottor Marras e a tutta la sua equipe, alla dottoressa Angela Mastronuzzi (per noi diventata solo “Angela “), a tutto il gruppo di infermieri del bambin Gesù che amorevolmente ci hanno seguito, al nostro pediatra e amico il Prof. Luigi Giannini, al dott. Savastano che intuì insieme al mio istinto materno che bisognava andare a fondo, a tutta la mia famiglia e a quella di mio marito, ai nostri amici che ci hanno sempre regalato parole di conforto e amore anche quando non avevo voglia di sentire nessuno e sfogavo tutta la mia rabbia contro tutto e tutti, a tutte le mamme che ho conosciuto in quel reparto, ecco solo voi forse avete capito realmente come mi sentivo e come mi sento perché come me ci state passando…”

Da quanto si comprende il figlio di Elena Santarelli sta male da qualche tempo, ma la malattia gli è stata diagnosticata solo 20 giorni fa. Un momento terribile per la showgirl e il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. La coppia, oltre a Giacomo, ha un’altra figlia, Greta, nata nel 2016. Un grazie anche a lei, che “inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi che per qualche istante ci hanno fatto volare via con la mente”.

Nonostante il dolore immenso per il figlio malato, Elena Santarelli è positiva: “Questa battaglia la faremo tutti assieme e sicuro la vinceremo!”, scrive su Instagram, invitando anche a fare donazioni ad associazioni che si occupano di bambini malati.

Foto copertina: da Instagram