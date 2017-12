Le spose di Costantino della Gherardesca

Quattro spose, quattro Paesi e altrettanti viaggi di nozze. Nel nuovo show di Rai2, ‘Le spose di Costantino’, le ‘mogli’ che accompagneranno Costantino della Gherardesca in viaggio di nozze saranno una per puntata: Eleonora Giorgi in Georgia, Paola Ferrari in Ghana, Elisabetta Canalis in Giamaica e Valeria Marini in Uganda.

A parlarne è Adnkronos.

In partenza dall’8 gennaio, il programma è un docu-reality: Costantino e le sue compagne vivranno la vita di una coppia locale, immergendosi nella loro cultura e nella loro quotidianità. Dopo i tumultuosi viaggi di Pechino Express, il giro intorno al mondo di Costantino della Gherardesca continua con ‘Le spose di Costantino’, un programma che include generi diversi: la fiction, il reportage di viaggio e il reality. «Sarà divertente, ma di qualità. Si vedranno posti che di solito non si vedono in televisione» dice durante la conferenza stampa a Milano. Da presentatore di Pechino Express (“che si rifarà”, assicura), Costantino passa a essere il vero protagonista: «Ormai la figura del playboy eterosessuale è in estinzione come il rinoceronte, è un ruolo che sono fiero di interpretare in un programma che vuole raccontare il confronto culturale con Paesi diversi dal nostro».

Costantino non sarà solo, avrà al suo fianco quattro spose, una per puntata. A inizio episodio verrà consegnato ai due un portachiavi con due nomi e un indirizzo. Da quel momento i coniugi della Gherardesca vivranno la vita di una coppia locale, lontano dai resort a cinque stelle. In Georgia Costantino affronterà la vita rurale con Eleonora Giorgi, attrice che ha lavorato con Federico Fellini e Carlo Verdone. I due produrranno e venderanno formaggio al mercato, ma vivranno anche la vita notturna della moderna Tbilisi. In Ghana la moglie sarà la giornalista ed ex conduttrice della Domenica Sportiva Paola Ferrari, mentre nel ghetto di Kingston in Giamaica la protagonista sarà Elisabetta Canalis, di ritorno in televisione dopo anni di assenza. Comincia sulle acque del Lago Vittoria in Uganda il viaggio di nozze con Valeria Marini: Costantino dovrà affrontare le acque del lago come un vero pescatore e si troverà faccia a faccia con ghepardi e rinoceronti.

(in copertina foto Ansa/Daniel Dal Zennaro)