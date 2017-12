Il progetto della bambola Malgioglio che canta «Mi sono innamorato di tuo marito»

Siamo sempre sul terreno scivolosissimo del gossip. Però una indiscrezione del genere – anche se sempre di indiscrezione si parla – è troppo gustosa per non essere in qualche modo condivisa. Il settimanale Chi, nella sua ultima edizione, ha svelato che una catena che produce giocattoli starebbe pensando al progetto di una bambola Malgioglio.

BAMBOLA MALGIOGLIO, IL PROGETTO

Sì, avete capito bene. Una sorta di pupazzo simile in tutto e per tutto al paroliere Cristiano Malgioglio, reduce dal grande successo del reality show Grande Fratello VIP. Secondo le rivelazioni raccolte dal settimanale, il bambolotto avrebbe addirittura un pulsante nella mano destra che, se schiacciato, farà cambiare colore al ciuffo. Il tutto sulle note di «Mi sono innamorato di tuo marito» che partirà contemporaneamente all’accensione del pulsante.

In effetti, l’idea è un po’ trash, ma – visto il grande successo di Malgioglio – potrebbe anche funzionare. Certo, sarebbe stato opportuno predisporla già in vista di questo Natale 2017, in modo tale da sfruttare l’onda lunga del successo al GF Vip, ma i fan del cantautore potranno comunque consolarsi in futuro con questo prestigioso cimelio. Sempre che la presunta trattativa vada in porto e sempre che l’idea si concretizzi e non trovi ostacoli burocratici.

BAMBOLA MALGIOGLIO, IL PRECEDENTE

Del resto, Malgioglio non è nuovo a sue rappresentazioni «in scala». Tempo fa, come si addice a tutti i personaggi di una certa rilevanza, il cantautore venne ritratto anche in una delle celebri statuette del presepe preparata da uno dei maestri dell’arte napoletana a San Gregorio Armeno. Ma il bambolotto interattivo sarebbe davvero un ulteriore salto di qualità. Restiamo in attesa di sviluppi.