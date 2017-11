Belen Rodriguez non è più la proprietaria del ristorante di lusso «Ricci» aperto poco più di due anni fa e diventato celebre per alcuni fatti di cronaca che riguardavano la showgirl argentina. Il locale, sito nei pressi di piazza della Repubblica, vicino alla Stazione Centrale di Milano, passerà infatti di gestione. Al posto del ristorante e bar di lusso di Belen arriverà l’Antica Pizzeria da Michele gestito dalla famiglia Condurro. La notizia è stata in anticipo dal sito specializzato in ristoranti Scatti di Gusto. Il «Ricci» è uno dei ristoranti storici di Milano, che Belen Rodriguez aveva rilevato insieme ad altri soci nel 2015 per rilanciarlo. Le voci di crisi del locale si inseguivano da tempo, tanto che da alcuni giorni è rimasto chiuso.

Belen Rodriguez, il suo ristorante «Ricci» chiude solo due anni

Sul sito di Ricci campeggia ancora l’ambizioso obiettivo posto dalla showgirl argentina e dai suoi soci, renderlo un locale punto di riferimento dell’apprezzata vita notturna di Milano.«Nasce quasi per caso, dalla sinergia di Luca Guelfi e Simona Miele , Belen Rodriguez e Joe Bastianich, l’idea di rilevare il Ricci, storico ristorante milanese che dal 1938 è sempre stato il punto di riferimento delle notti meneghine. Unendo le reciproche esperienze e talenti, e creando un concept ispirato ai locali newyorkesi con bar, ristorante e intrattenimento musicale live. La mission è di rendere lo storico locale non solo uno dei tanti punti di ritrovo di Milano, ma il locale per eccellenza: all’esperienza di Simona Miele e Luca Guelfi, che hanno aperto negli ultimi 20 anni in Italia, Spagna, Caraibi e Stati Uniti 18 esercizi tra ristoranti e locali di intrattenimento, si uniscono lo spirito imprenditoriale e le grandi doti nel mondo della ristorazione di Joe Bastianich e la carica esplosiva e il magnetismo di Belen Rodriguez, imprenditrice e conduttrice televisiva di successo». Il progetto imprenditoriale di due personaggi della TV come Belen e Bastianich, più volte giudice per MasterChef Italia dopo avervi partecipato negli Usa, aveva generato molta attenzione mediatica sul ristorante Ricci. Celebre l’episodio che aveva coinvolto Gianni Morandi e Selvaggia Lucarelli, che erano stati invitati ad allontanarsi dal locale visto che Belen non voleva ospitare nel suo ristorante la opinionista con cui aveva più volte polemizzato.