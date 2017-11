La maestra all’alunno: «Zebbra si scrive con due B»

Zebra con due b. Sta diventando virale una notizia – diffusa dal Corriere della Sera – secondo cui in una scuola elementare in provincia di Milano, la Antonio Gramsci di Vittuone, una maestra di sostegno ha corretto così il compito dell’alunno disabile che segue in classe.

ZEBBRA, L’INSEGNAMENTO (CON ERRORE) A SCUOLA

«Sì, è vero, l’insegnante ha sbagliato — ha confermato al Corriere il dirigente Pasquale Aprea — ma quanto rumore per una sciocchezza, un incidente che può capitare. L’estate scorsa, in occasione della Maturità, sul sito del Miur scrissero tracce con la I ma non vi fu tutto questo rumore». A sollevare il caso non sono stati i genitori dell’alunno diversamente abile ma un papà della classe che ha chiamato la redazione di un giornale locale per raccontare l’accaduto.

